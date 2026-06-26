Recuperan en Olavarría un auto robado en La Matanza

En las últimas horas personal del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría recuperó un vehículo que presentaba un pedido de secuestro activo desde el año 2024 tras haber sido sustraído en el conurbano bonaerense.

El procedimiento se concretó en el marco de un operativo de prevención de robo y hurto de automotores y motovehículos desplegado en la vía pública. En ese contexto, los efectivos interceptaron un vehículo marca Jeep de color blanco.

Al momento del control, el rodado era conducido por un hombre que exhibió como única documentación una cédula vehicular que resultó ser apócrifa.

Posteriormente, al realizar la inspección física del automóvil, los agentes constataron que las chapas patentes colocadas correspondían en realidad a otro vehículo de similares características.

Tras verificar los datos del motor y del chasis, se determinó que el rodado poseía un pedido de secuestro vigente por un hecho caratulado «Robo de automotor», denunciado en el partido de La Matanza Oeste durante el año 2024.