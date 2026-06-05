Antonio Augusto Mörtl «Tonchi» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de junio de 2026 a los 87 años de edad. Su hijo Claudio; sus nietos Augusto y Nicolás; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, era jubilado y vecino de la localidad de Loma Negra.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», con la sala habilitada de 8:30 a 12:00 horas. No se realizará responso y la inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

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