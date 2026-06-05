Maximiliano Wesner participó del Foro de Discusión para la Reforma de la Ley 12.154 de Seguridad Pública

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó junto a jefes comunales de la Séptima Sección Electoral del Foro de Discusión para la Reforma de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, realizado en la ciudad de Bolívar.

La actividad reunió a intendentes y funcionarios de distintos municipios bonaerenses para intercambiar experiencias y debatir propuestas vinculadas a la seguridad pública, en el marco del proceso de revisión y actualización de la normativa provincial.

Durante la jornada también se llevó a cabo la presentación del programa “Tranquera Segura”, una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires destinada a fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias en el ámbito rural. En Olavarría ya funciona una experiencia similar.

El programa incorpora una herramienta tecnológica de georreferenciación que asigna a cada tranquera un número de identificación único y coordenadas precisas. El objetivo es facilitar la localización de establecimientos rurales y optimizar los tiempos de respuesta de la Policía Rural, ambulancias y cuerpos de bomberos ante situaciones de emergencia.

Además, se expusieron los lineamientos estratégicos de la iniciativa y se abordaron acciones orientadas a fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para mejorar las políticas de prevención y seguridad rural en todo el territorio bonaerense.

La participación de Wesner se dio en un encuentro que buscó generar aportes para la reforma de la Ley 12.154 y avanzar en herramientas de coordinación entre los distintos niveles del Estado en materia de seguridad.