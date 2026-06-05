Búsqueda Laboral: asesores comerciales

Búsqueda laboral para asesores comerciales

El Grupo Haus inició una búsqueda de personal en la ciudad de Olavarría para incorporar asesores comerciales a su equipo de trabajo.

Requisitos y condiciones

Orientación a las ventas y motivación para el cumplimiento de objetivos.

Disponibilidad horaria full time.

La propuesta ofrece comisiones, posibilidades de desarrollo profesional e incorporación a un equipo en crecimiento.

Envío de postulaciones

Las personas interesadas en sumarse a la empresa deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico [email protected].