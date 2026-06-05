Búsqueda Laboral: asesores comerciales
Búsqueda laboral para asesores comerciales
El Grupo Haus inició una búsqueda de personal en la ciudad de Olavarría para incorporar asesores comerciales a su equipo de trabajo.
Requisitos y condiciones
- Orientación a las ventas y motivación para el cumplimiento de objetivos.
- Disponibilidad horaria full time.
- La propuesta ofrece comisiones, posibilidades de desarrollo profesional e incorporación a un equipo en crecimiento.
Envío de postulaciones
Las personas interesadas en sumarse a la empresa deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico [email protected].