Búsqueda Laboral: asesores comerciales

Búsqueda Laboral
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Búsqueda laboral para asesores comerciales

El Grupo Haus inició una búsqueda de personal en la ciudad de Olavarría para incorporar asesores comerciales a su equipo de trabajo.

Requisitos y condiciones

  • Orientación a las ventas y motivación para el cumplimiento de objetivos.
  • Disponibilidad horaria full time.
  • La propuesta ofrece comisiones, posibilidades de desarrollo profesional e incorporación a un equipo en crecimiento.

Envío de postulaciones

Las personas interesadas en sumarse a la empresa deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico [email protected].

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