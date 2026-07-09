El 9 de julio se recibió con La Peña del Encuentro en el CEMO con más de 2000 personas

Imagenes: En Linea Noticias y Mauricio Latorre

Se realizó la peña del encuentro para esperar el 9 de julio, día de la independencia, en el centro de exposiciones municipal de Olavarría. El evento, que se encuentra en su tercera edición, reunió a más de 80 artistas locales y contó con la organización del equipo de la secretaría de cultura municipal.

El intendente Maximiliano Wesner formó parte de la celebración y brindó un discurso a los presentes antes de la llegada de la medianoche. Respecto a la convocatoria, el jefe comunal señaló: «estamos teniendo más de 80 artistas locales en este escenario para regar nuestras raíces, nuestra historia, nuestra música y nuestra danza».

En relación con el significado de la fecha patria, Wesner expresó que «cada 8 de julio es una obligación patriótica, es la celeste y blanca, la independencia, la soberanía y esa libertad que nos convoca en este simposio con todos ustedes». Además, agregó sobre el crecimiento del evento: «es una peña que año tras año va tomando un rumbo que no tiene techo, y eso tiene que ver con cada uno de ustedes, con esta peña del encuentro de sentir y de convivir esto que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de nuestra patria, con la independencia».

Durante su alocución, el mandatario local también dedicó un espacio para reconocer el trabajo de las instituciones deportivas presentes en el lugar: «agradecer a cada uno de los clubes, a los dirigentes de clubes que lo están dando todo en el estacionamiento, en la cantina, en cada trago que sirven, en cada empanada, en cada choripán. Gracias a cada uno de los clubes, a sus dirigentes, a sus profes, a cada uno de los deportistas que hoy vino a colaborar, a trabajar y a ponerle muchísima onda en esta peña del encuentro».

Por último, hizo mención al clima festivo que coincidió con el ámbito deportivo actual: «palpitando lo del martes, palpitando la celeste y blanca, estamos todos con la pelota en el pie, vamos a celebrar, a festejar y a disfrutar. Emociona recibir el 9 de julio entre todos y entre todas».

La jornada artística comenzó a las 20:30 con la apertura del bailarín Lucas Serantes y el octeto de malambo «Vuelta al pago». Posteriormente se presentó un grupo de chamamé, seguido por la actuación de Nicolás Centineo a las 21:30 y el grupo de danza folklórica «Raíces criollas» a las 22:10.

La actividad continuó con la presentación de «Che diablera», el grupo de danza folklórica «Amarrados al folklore» y el show de Paloma Pacheco antes de la entonación del himno nacional. Pasada la medianoche, subieron al escenario el ballet folklórico municipal, Martín Barraza, y el cierre musical estuvo a cargo de «Manyines de cuyo».