CoNverSo | Mario Cura: “El acuerdo político con Galli no funcionó”

El conductor político de la Lista Amarilla de Coopelectric realizó una autocrítica sobre el acuerdo político que mantuvo con la gestión del exintendente Ezequiel Galli y reconoció que los resultados no fueron los esperados.

Lo hizo durante el episodio N° 10 de la segunda temporada de CoNverSo, ya disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Uno de los pasajes más relevantes de la entrevista con Mario Cura en CoNverSo estuvo dedicado a la relación política que la conducción de Coopelectric construyó durante la gestión del exintendente Ezequiel Galli y a la evaluación que hoy realiza de aquella experiencia.

El dirigente explicó que el acercamiento tuvo su origen en una decisión institucional, basada en la necesidad de que la cooperativa mantuviera una buena relación con el gobierno municipal, independientemente del signo político de la administración de turno.

«Nosotros con las discusiones que tuvimos con Helios Eseverri en su momento tuvimos un aprendizaje. En ese aprendizaje entendíamos que la cooperativa no puede tener mala relación con la municipalidad, como la municipalidad tampoco tiene que tener mala relación con la cooperativa, porque estamos hablando de los servicios públicos de la comunidad. Dijimos, bueno, siempre hay que tratar de tener buena relación con el gobierno de turno de la ciudad», explicó.

Según recordó, esa relación institucional fue evolucionando con el tiempo.

«Con Galli empezamos a tener buena relación, después las cosas evolucionaron hacia un acuerdo político más allá de lo institucional de Coopelectric», dijo y recordó que el sector político que lidera lograron tener dos concejales integrando el HCD: Nicolas Marinangeli y Miriam Mosescu.

Sin embargo, al hacer un balance de aquella estrategia, Cura fue categórico. «Evidentemente frente a la mirada retrospectiva, los resultados no estuvieron en orden a lo que nosotros necesitábamos. Evidentemente que el acuerdo político no funcionó, sin duda, y la presencia de los concejales no tuvo la fuerza suficiente para lograr lo que realmente se necesitaba. Y es una autocrítica, sí, sin duda», afirmó.

El dirigente recordó incluso cuál era el principal objetivo que les había planteado a quienes representaban ese espacio en el Concejo Deliberante.

«Yo recuerdo haber hablado en su oportunidad con Nicolás Marinangeli y con Miriam Mosescu y les dije: ‘Miren, una de las funciones principales que deben tener dentro del Concejo es que Coopelectric necesita una tarifa, ustedes tienen que estar arriba del expediente pidiendo que se resuelva ese problema'», relató.

Pese a esa autocrítica, Cura explicó que la experiencia dejó una enseñanza que continúa guiando la relación institucional de la cooperativa con el Municipio.

«La explicación que daba era este aprendizaje: no es conveniente, porque el que sufre en definitiva la pelea a nivel dirigencial entre la cooperativa y el dirigente municipal la paga el usuario olavarriense. Con lo cual es necesario que tengamos una buena relación más allá del pensamiento político o los objetivos que cada dirigencia tenga», sostuvo.

En ese sentido, valoró el entendimiento alcanzado con la actual gestión municipal en torno al servicio de Obras Sanitarias.

«Creo que las cosas, el hecho de que la tarifa de obra sanitaria haya salido, me parece que es producto también de un entendimiento de parte de ellos de que era una necesidad, y también es producto de un acuerdo, un entendimiento entre las administraciones», concluyó.