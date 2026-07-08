Citación a demandado
EDICTO: POR DOS DIAS: el Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría, del Departamento Judicial de Azul, a cargo del
Dr. Christian M. Benítez, Secretaría a cargo del Dr. Ramiro Alejo Demelli y de Dra. Nora Estefanía Iturregui, CITA al
demandado CARTELLONE OIL GAS SAU – SINOMA ARG. SAU UT, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS tome
intervención en autos RETAMAL JAIME ISIDORO C/ CARTELLONE OIL GAS SAU Y OTROS S/ DIFERENCIAS
SALARIALES (OL-5110-2022), bajo apercibimiento de declararla en rebeldía (arts. 59 C.P.C.y C., 89 ley 15.057). El
mismo será en forma gratuita. Fdo: BENITEZ Christian Marcelo – JUEZ.