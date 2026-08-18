CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES

Se Convoca a los Sres. Afiliados, conforme al art. 96 y concordantes del Estatuto de la Asociación, a elección de autoridades para la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas de la Seccional Centro Sudeste de la Pcia. de Buenos Aires para el día 22 del mes de octubre del año 2026 en los lugares y horarios que se indican: Tandil: Maipú 572 y Olavarría: Belgrano 2824, de 09 a 16hs.; Cargos a elegir: COMISIÓN DIRECTIVA SECCIONAL: un Secretario General; un Secretario General Adjunto; un Secretario de Hacienda y Acción Social; un Secretario de Relaciones Laborales; un Secretario de Organización y Obra Social; cuatro (4) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: Tres (3) titulares. Los miembros electos duraran cuatro (4) años en sus respectivos cargos.

La presentación de las listas de candidatos se deberá realizar ante la Junta Electoral Seccional Centro Sudeste, en Maipú 572 de la ciudad de Tandil – Buenos Aires de 8 a 15 hs. dentro de los 10 días hábiles de la fecha de la presente publicación (art.101 del Estatuto).

Sergio Buch, Secretario General

Ana Thostrup, Secretaria de Relaciones Laborales

Tandil, Provincia de Buenos Aires, 18 de Agosto de 2026.-