El jefe del SPB estuvo en Sierra Chica y puso funciones al nuevo titular de la Unidad Penal N° 2

El Inspector Mayor Javier Iván Ferreyra fue puesto en funciones este miércoles como nuevo director de la Unidad 2 de Sierra Chica, en reemplazo del Inspector Mayor José Luis Ledesma, durante una ceremonia encabezada por el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses.

El acto se desarrolló en la sede de la Unidad 2 y contó con la participación del subjefe del SPB, Javier Cáceres; el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez; autoridades del Complejo Penitenciario Centro Sur y directivos de las Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica, además de la Unidad 17 de Urdampilleta.

Ferreyra fue designado mediante la Resolución N° 30, firmada el pasado 3 de julio, con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Oriundo de General La Madrid, el nuevo director se desempeñaba hasta ahora como subdirector de Régimen de la Unidad 19 de Saavedra. A lo largo de su carrera también prestó servicios en las Unidades 4 de Bahía Blanca y 46 de San Martín, además de integrar la Unidad Operativa de Traslados de Detenidos.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y, posteriormente, el jefe del SPB formalizó la puesta en funciones de Ferreyra, quien saludó al personal penitenciario presente.

En el mismo acto, el subjefe del Servicio Penitenciario entregó al director saliente, José Luis Ledesma, el banderín institucional que lo acompañó durante su gestión al frente de la Unidad 2, como reconocimiento a su paso por la conducción del establecimiento.

Al despedirse, Ledesma agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión y destacó el compromiso del personal.

«Tuve el placer de conducir la Unidad 2, y creo que de forma exitosa, pero detrás de ello hay un trabajo diario e invisible, con mucha dedicación y profesionalismo de cada una de las personas que se desempeñan en esta Unidad. He recibido muchos mensajes de agradecimiento que me van a acompañar por el resto de la vida», expresó.

Por su parte, Ferreyra agradeció el recibimiento y aseguró que buscará trabajar de manera conjunta con el personal de la unidad.

«Me siento agasajado y honrado por este recibimiento. Vengo a formar parte del equipo, a acompañarlos y a transmitir lo que aprendí durante mi carrera, al tiempo que espero aprender de la experiencia que ustedes tienen en esta Unidad para que entre todos podamos marcar la diferencia», sostuvo.

También participaron de la ceremonia el jefe y la secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario Centro Sur, inspectores mayores Gastón Collado y Vanesa Bahl, junto a personal de las distintas dependencias del complejo, efectivos penitenciarios y familiares.