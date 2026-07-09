Olavarría conmemoró el Día de la Independencia con actividades protocolares presencias oficiales

El intendente Maximiliano Wesner encabezó las actividades protocolares por el Día de la Independencia

Imágenes Mauricio Latorre

En la mañana de este jueves se llevaron a cabo las actividades oficiales en el marco del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia. El intendente Maximiliano Wesner estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y referentes de diversas instituciones del partido.

El programa comenzó con el izado del pabellón nacional en la plaza Coronel Olavarría.

Estuvieron presentes la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el presidente del HCD Guillermo Santellán, la inspectora jefa regional de Educación Marta Casanella, la jefa de DIEGEP Región 25 Romina Altafini, y la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino. También asistieron concejales, autoridades educativas, e integrantes de la Asociación Cultural Belgraniana, la Asociación Cultural Sanmartiniana y familiares del capitán de corbeta Diego Wagner.

Participaron además miembros de fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 Lanceros General Paz, del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1, de la Agrupación Veteranos de Guerra «2 de abril», de Generación Malvinas, colectividades, Unión Industrial, Parques Industriales, referentes empresariales y de instituciones intermedias.

Formaron parte del acto las banderas de ceremonia del Jardín de Infantes San Leopoldo, la Escuela Cristiana Evangélica, el Centro de Adaptación Laboral Madre Teresa de Calcuta, la Escuela Especial Casa de María y la Escuela Secundaria Nº 20.

Luego del acto central, se realizó el tradicional Tedeum en la iglesia San José y posteriormente se desarrolló un desayuno en el hall del palacio San Martín.

El programa de actividades comenzó la noche del miércoles con una peña en el CEMO y finalizará este jueves a las 20 horas con la Velada de Gala en el Teatro Municipal.