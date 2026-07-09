Josefina Eva Messineo Zabala viuda de Espil (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el 9 de julio de 2026 a los 88 años de edad.

Su hijo, sus nietos y demás deudos participan con profundo pesar su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento «D». Viernes 10 de julio, de 9:00 a 9:30 horas.Inhumación: Cementerio Municipal de Sierras Bayas. Día y hora: viernes 10 de julio, a las 9:30 horas. Vecina de Sierras Bayas, nacida en Cerro Sotuyo, era jubilada y pensionada.

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