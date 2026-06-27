Se realizó la tradicional fogata de San Juan y San Pedro en Sierras Bayas

Imágenes: Mauricio Latorre

Este viernes por la tarde se llevó a cabo la Celebración de la Fogata de San Juan y San Pedro en la localidad de Sierras Bayas. El evento tuvo lugar desde las 15:30 horas en el Museo de la Estación de Sierras Bayas, ubicado en la estación de trenes sobre la Avenida General San Martín.

La jornada marcó el regreso de esta tradicional actividad después de algunos años en los que no se había podido realizar. Durante el encuentro, vecinos de la comunidad se acercaron con sus muñecos para ser quemados en la fogata.

La iniciativa contó con la participación y el trabajo de diversas instituciones locales. Los muñecos que formaron parte de la quema fueron confeccionados por los alumnos de la escuela, el SEC y los jardines de infantes de Sierras Bayas.

Desde la organización y la delegación local destacaron y agradecieron la concurrencia de los vecinos, así como la colaboración de los equipos de trabajo del museo y de las distintas entidades que hicieron posible la concreción del evento.