Confirman la prisión preventiva de un olavarriense acusado de intentar matar a la pareja de su ex

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul confirmó la prisión preventiva de un hombre de Olavarría acusado de intentar asesinar con un cuchillo a la actual pareja de su expareja, en un hecho ocurrido en un contexto de violencia de género.

La resolución rechazó el recurso presentado por la Defensa y ratificó lo dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría a cargo del doctora Carlos Eduardo Villamarín.

En Olavarría, el Juez había convertido la detención en prisión preventiva por los delitos de daño, violación de domicilio y homicidio en grado de tentativa, en concurso real y en contexto de violencia de género.

La resolución que confirma lo hecho por Villamarín fue firmada este viernes por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Gustavo Agustín Echevarría y Damián Pedro Cini.

Los fundamentos de la Cámara

Uno de los principales planteos de la Defensa apuntó a que no estaba acreditada la intención de matar y que, por lo tanto, la calificación legal debía ser menos gravosa.

Sin embargo, la Cámara descartó ese argumento y sostuvo que, en esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para considerar que hubo dolo homicida.

El juez Carlos Pagliere sostuvo que «la valoración integral de la secuencia fáctica permite validar la calificación reprochada» y agregó que se encuentra «suficientemente acreditada en esta etapa la existencia de dolo homicida en el despliegue conductual llevado adelante por el acusado».

En ese sentido, describió que el imputado ingresó armado con un cuchillo a la vivienda y atacó directamente a la víctima, provocándole una herida cortopunzante en el tórax que derivó en un neumotórax y obligó a colocarle un drenaje pleural.

El magistrado remarcó que «estas lesiones —especialmente la infligida en la caja torácica—, por su gravedad, violencia, ubicación y consecuencias, revelan la intención de matar, o al menos una actuación que deja el resultado letal librado al azar».

Además, afirmó que «todo lleva a concluir que el imputado como mínimo debió representarse el resultado muerte y a pesar de ello continuó con su accionar».

El ataque

Al analizar la prueba reunida durante la investigación, la Cámara hizo especial referencia a las declaraciones de la víctima y de la mujer que denunció el hecho.

Según esos testimonios, el acusado rompió un vidrio de la vivienda, violentó la puerta de ingreso y entró armado con un cuchillo. La víctima declaró que el agresor «directamente se fue hacia mí y me clavaba el cuchillo de la cintura para arriba», precisando que recibió heridas «debajo de la axila derecha», en el hombro, el abdomen y «a la altura del corazón».

También declaró que logró evitar consecuencias aún más graves porque consiguió sujetarle el brazo mientras intentaba defenderse.

Sobre esa reconstrucción, el juez sostuvo que «nos encontramos frente a un ataque, de extrema violencia y agresividad, con la utilización de un arma blanca que dirigió a zonas vitales del cuerpo de la víctima y perforó la caja torácica, al punto de requerir drenaje pleural para revertir el neumotórax».

Violencia de género

La resolución también ratificó que los hechos deben investigarse dentro de un contexto de violencia de género.

La agresión se produjo cuando el imputado irrumpió en el domicilio donde se encontraba su expareja junto a su actual pareja y sus hijas menores de edad.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el hombre ingresó gritando frases vinculadas con la relación sentimental de la mujer antes de dirigirse directamente contra la víctima.

Riesgos procesales

La Cámara también rechazó el pedido de la Defensa para sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa.

Los jueces entendieron que existe riesgo de fuga teniendo en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos y la pena en expectativa.

En ese punto, el fallo señala que «la objetiva y provisional valoración de las características y gravedad de los hechos enrostrados (…) revela un peligro procesal de elusión de la justicia de magnitud».

A ello sumó que el imputado registra antecedentes penales, entre ellos una condena dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul.