Actualización salarial en el Servicio Penitenciario Bonaerense genera fuerte rechazo

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización en los valores de la compensación especial por recargo de servicio para el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a través del Decreto 704/2026. La medida generó el rechazo de los trabajadores del sector, quienes calificaron la suba como insuficiente ante la situación salarial actual.

La normativa establece que, con retroactividad al 1° de mayo, los montos destinados a compensar las tareas adicionales por necesidades del servicio pasaron de 600 a 900 pesos para las funciones administrativas. En tanto, para las tareas operativas —que abarcan seguridad, traslados y refuerzos de guardias— el valor se incrementó de 1.200 a 1.800 pesos.

Desde diferentes sectores del SPB emitieron un documento donde señalaron que los nuevos importes no cubren el impacto inflacionario y representan valores que no reconocen el riesgo profesional ni el desgaste de la actividad. En el comunicado, afirmaron que la compensación se aplica sobre salarios básicos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, por lo que no consideran la medida como una verdadera recomposición.

Asimismo, los trabajadores denunciaron que los recargos horarios se utilizan de forma permanente para cubrir el déficit de personal en los establecimientos carcelarios, en lugar de concretar la incorporación de nuevos agentes. También reclamaron por la falta de una asignación para el mantenimiento de los uniformes, cuyo costo debe ser afrontado por los propios efectivos.

El reclamo, dirigido al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, concluye con un pedido formal de recomposición salarial integral, el pago adecuado de las horas extras y el mejoramiento general de las condiciones laborales dentro de la institución.