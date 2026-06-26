Loma Negra: Esclarecen hecho de abigeato ocurrido en Santa Luisa

Un hecho de abigeato ocurrido días atrás en la zona rural de Santa Luisa fue esclarecido en las últimas horas por el personal de la Subcomisaría de Loma Negra, tras la realización de un allanamiento que arrojó resultados positivos.

A raíz de las tareas investigativas llevadas adelante por los efectivos de la dependencia, se logró establecer la identidad del presunto autor del ilícito. Con los elementos recabados, el Juzgado de Garantías N° 2 otorgó una orden de registro para un domicilio ubicado en la calle Junín al 1200.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de dos carabinas calibre 22, un rifle de aire comprimido, 200 cartuchos intactos calibre 22, un cartucho de 9 milímetros, una sierra de corte y tres cuchillos de distintas características.

El morador de la vivienda, un hombre de 52 años, fue notificado de la formación de la causa y quedó imputado a disposición de la justicia. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de Azul.