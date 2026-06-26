Rosendo Herr (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de junio de 2026 a los 90 años de edad. Sus hijos Patricia y Eduardo, sus nietos Luciano, Nazareno, Florencia y Lucía, su bisnieto Genaro, sus nietos políticos Mirella, Ramiro y Emiliano, sus amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Rosendo Herr nació en Coronel Suárez, era jubilado y vivía en el barrio Ceco 1.