Colegio Libertas ofrece becas al mérito académico de la UCA para el ciclo 2027

El colegio libertas de Olavarría oficializó la apertura de la convocatoria para el programa de becas UCA Priunes, destinado a reconocer el mérito académico de sus estudiantes para el ciclo lectivo 2027. La propuesta, fruto de un convenio con la Universidad Católica Argentina, permitirá postular a un máximo de cinco alumnos destacados de la institución para acceder a bonificaciones en carreras de grado y pregrado.

El esquema de beneficios contempla la adjudicación de dos becas del 50% y tres becas del 25% sobre los aranceles mensuales correspondientes a la totalidad de la carrera elegida. Los beneficios obtenidos se renovarán de forma anual y abarcarán las once cuotas de cada período académico, quedando exceptuados del beneficio el pago de la matrícula anual y el derecho de inscripción.

Para acceder a la postulación, los estudiantes deben registrar un promedio general igual o superior a 8/10 puntos. El cálculo del rendimiento se realizará en base a los últimos cuatro años escolares cursados y finalizados, abarcando en esta oportunidad los ciclos correspondientes a los años 2023, 2024, 2025 y 2026, sin contabilizar el año en curso.

El proceso administrativo establece que la dirección del Colegio Libertas iniciará el trámite individual de los alumnos preseleccionados. Posteriormente, los aspirantes deberán encargarse de la entrega de la documentación respaldatoria ante la Dirección de Vinculación Estudiantil y Servicios de la UCA, organismo que emitirá la resolución final.

Desde la institución educativa informaron que la presentación de carpetas se recibirá hasta el próximo 5 de diciembre de 2026. Asimismo, se aclaró que las carreras de medicina y odontología poseen normativas particulares, detalladas en el reglamento del programa, y que la tramitación del beneficio es independiente de la inscripción formal a las carreras.