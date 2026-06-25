Charla sobre ciberseguridad en el Colegio de Ingenieros

El Colegio de Ingenieros Distrito III organizará una charla sobre ciberseguridad a cargo del Dr. Lucas Moyano, auxiliar fiscal federal y ex titular de las UFI N.° 22 y 19 del Departamento Judicial de Azul. El encuentro se desarrollará bajo una modalidad híbrida, combinando la asistencia presencial y la participación virtual.

La actividad se llevará a cabo el martes 30 de junio a las 18:00 horas en la sede del Distrito III, ubicada en Álvaro Barros 2946 de la ciudad de Olavarría. La convocatoria está abierta a matriculados, estudiantes y público interesado en la temática.

Durante la disertación se abordarán los ciberdelitos y las modalidades actuales de fraude, la protección de datos personales, la seguridad en entornos digitales y la prevención de estafas informáticas. Asimismo, se presentarán buenas prácticas orientadas a usuarios, pymes, profesionales e instituciones.

