Se aprobó la actualización del Reglamento General de Construcciones para el partido de Olavarría

El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad la actualización del Reglamento General de Construcciones para el partido, una normativa que se encontraba vigente desde el año 1965. El proyecto, enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, recibió el acompañamiento de la totalidad de los bloques políticos tras su tratamiento en las comisiones de Infraestructura y Hacienda.

Los antecedentes del proyecto

La concejal Telma Cazot (Fuerza Patria) fue la encargada de presentar los lineamientos principales de la propuesta y destacó la necesidad de adecuar una normativa con más de 60 años de antigüedad a los nuevos procesos tecnológicos y materiales.

Al respecto, la edil detalló el recorrido histórico para alcanzar esta actualización: «Esta ordenanza fue presentada por el departamento ejecutivo con el objetivo de actualizar el reglamento general de construcciones que establece las condiciones que regulan la construcción en obras privadas y los trámites relacionados con la construcción».

Cazot recordó que los trabajos de revisión comenzaron formalmente en el año 2010 a través de un equipo con representantes de los colegios profesionales de arquitectos, técnicos e ingenieros, convenio que se renovó en 2011 y 2018. Tras un intento fallido de aprobación en 2019, en 2024 se retomó la tarea conjunta entre la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura municipal y las instituciones técnicas.

«Este código es el fruto de todos los antecedentes que mencioné y del trabajo en conjunto con todos los interesados», afirmó Cazot, quien además precisó que durante el debate en comisión «en la comisión de infraestructura se recibió la presencia de representante de los distintos colegios y también de por supuesto del este la Secretaría de obras públicas municipal donde pudieron explicar a todos los concejales en qué consistía el código».

Observaciones de la oposición

Desde el bloque del PRO, el concejal Marcelino Quinteros adelantó el voto positivo de su bancada, aunque señaló una falta de comunicación hacia el final del proceso con los sectores involucrados.

«Claramente de este bloque al proyecto lo único que nos fuimos enterando esta semana y que quiero nombrarlo en este recinto para que quede sentado es en contacto con los colegios que fueron parte de este proyecto nos comentaban que post tratamiento en la comisión de infraestructura no lograron enterarse cómo seguía el tratamiento del proyecto si había tenido modificaciones o no», manifestó Quinteros. Asimismo, consideró «una lástima que hoy no estén acá participantes de los colegios», aunque concluyó que «hablando con ellos nos decían que es muy importante que salga porque tiene las modificaciones que ellos necesitan así que vamos vamos a acompañar».

Seguridad, higiene y actualización permanente

Por su parte, el concejal Marcelo Pethes (Por mas libertad) defendió la relevancia de la reforma y enfatizó la incorporación de normativas modernas de prevención de siniestros y la creación de un órgano de control continuo.

«Estamos hablando de un código de edificación urbana o de construcción muy viejo no como lo mencionó data del año 1965 eh que era necesario modificarlo obviamente por el cambio en las condiciones de trabajo en las condiciones de de los materiales constructivos», sostuvo Pethes. El edil ponderó de manera especial la inclusión de la normativa de seguridad e higiene laboral, inexistente al momento de la redacción del código original.

En ese sentido, puntualizó la adopción de normativas técnicas específicas: «Hay una resolución muy importante que si bien es técnica pero lo comento que es la resolución 503 del año 2014 de la superintendencia de riesgos del trabajo que regula todo lo que es movimiento de suelos». Añadió que su cumplimiento es clave «para evitar ya sea accidentes en el momento de la obra o posteriormente no como es decir muchas veces suele suceder que algo se derrumba y no sabemos por qué bueno eh si cumplimos con todos esos pasos podemos estar seguros y hacer una construcción sin ningún tipo de inconveniente».

Finalmente, Pethes valoró la conformación de un nuevo espacio técnico de evaluación: «Otra de las cosas que tiene importante me parece este proyecto o este reglamento o este nuevo reglamento es la incorporación de esa comisión evaluadora que va a estar integrada por representantes de los colegios de ingeniería, de arquitectura y de técnicos y donde también se ha incorporado al colegio de profesionales de seguridad higiene». Según explicó, esto «nos va a permitir no pasar tantos años como pasó ahora desde el año 60 a la fecha y tener una actualización permanente».

Respecto a los cuestionamientos sobre el diálogo con los colegios, el concejal oficialista aclaró: «La verdad que no me consta y de los que yo he hablado que son referentes de de de los colegios no hablo de profesionales digamos que que me lo hayan dicho por afuera sino representantes de los de los colegios vienen al tanto de las modificaciones que se venían haciendo». No obstante, coincidió en que «hubiese estado bueno que hoy hubiesen hubiesen estado presente y presenciando la la aprobación de de este de este nuevo reglamento».

La ordenanza fue sometida a votación de manera integral y resultó aprobada por la unanimidad del cuerpo legislativo.