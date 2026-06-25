Guillermo Lascano: “Esta gestión busca desaforadamente quedarse con la rentabilidad del sector privado»

El concejal de La Libertad Avanza cuestionó el proyecto que crea una tasa anual de USD 5.200 por aerogenerador y aseguró que la iniciativa altera la ecuación económica de las inversiones vinculadas a la generación de energía eólica.

El concejal de La Libertad Avanza, Guillermo Lascano, cuestionó el proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Maximiliano Wesner para crear un régimen tributario específico para la generación de energía eólica en el partido de Olavarría.

Las declaraciones del edil se conocieron luego de que En Línea Noticias accediera al texto completo de la iniciativa que comenzó este jueves su recorrido legislativo en el Concejo Deliberante y que establece una tasa anual de USD 5.200 por cada aerogenerador instalado.

Consultado por En Línea Noticias, Lascano consideró que la medida tendrá consecuencias sobre la radicación de inversiones vinculadas al sector energético.

“Esto altera claramente la ecuación económica y de retorno de la inversión, desalienta la inversión y pone en desventaja al partido de Olavarría”, sostuvo el concejal.

El dirigente libertario también cuestionó el objetivo de la iniciativa y vinculó la creación de la nueva tasa con la política económica de la gestión municipal.

“Esta gestión busca desaforadamente quedarse con la rentabilidad del sector privado para despilfarrarla en gastos corrientes”, afirmó.

Las críticas llegan en momentos en que el proyecto recién inicia su tratamiento legislativo.

La propuesta crea una categoría tributaria específica para la generación de energía eólica, separándola del código general bajo el cual actualmente se encuentra encuadrada la actividad.

Como informó En Línea Noticias, el expediente fija una tasa anual equivalente a USD 5.200 por aerogenerador y contempla una garantía de estabilidad tributaria por diez años para las empresas alcanzadas. Sin embargo, la documentación no incorpora estimaciones sobre la recaudación actual del sector ni detalla cómo se determinó el monto propuesto.

Finalmente, Lascano llevó la discusión al plano político y sostuvo que decisiones de este tipo justifican la necesidad de un cambio de signo político en el gobierno local.

“Es un pésimo antecedente para los olavarrienses. Por estas decisiones se hace imperiosa la necesidad de ganar en 2027 si queremos convertirnos en un país, provincia y municipio serio”, concluyó ante En Línea Noticias.

El proyecto será analizado en las comisiones de Hacienda y Legislación antes de regresar al recinto para su eventual tratamiento.