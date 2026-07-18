La UNICEN declaró persona no grata al exdocente Walter Ressia

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) aprobó una ordenanza mediante la cual repudió categóricamente las expresiones realizadas por el exdocente Walter Enrique Ressia durante una clase de la carrera de Medicina y lo declaró persona no grata en el ámbito de la institución.

La resolución fue adoptada en la sesión del pasado 2 de julio y ratifica el posicionamiento que había expresado previamente el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud frente a los hechos ocurridos el 5 de junio. La Universidad reafirmó así su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la igualdad y una convivencia universitaria libre de violencias.

El episodio ocurrió durante una clase del Módulo 6 de la carrera de Medicina, cuando Ressia, quien por entonces se desempeñaba como docente, realizó expresiones consideradas gravemente agraviantes e intimidatorias ante alrededor de 200 estudiantes.

Según consta en la ordenanza aprobada, el exdocente se dirigió a una estudiante con una referencia explícita al terrorismo de Estado al expresar: «a esta montonera hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí».

El documento institucional sostiene que las manifestaciones no constituyen una simple descalificación verbal, sino que evocan prácticas de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas cometidas durante la última dictadura cívico-militar, configurando un hecho de «excepcional gravedad institucional». Además, señala que las expresiones podrían encuadrarse como violencia de género en el ámbito educativo y como posibles amenazas por su carácter intimidatorio.

Desde que tomó conocimiento de la situación, la UNICEN implementó una serie de medidas institucionales. La Facultad de Ciencias de la Salud expresó formalmente su repudio, incorporó los pronunciamientos de los distintos claustros como antecedentes y dispuso que el episodio quedara registrado en el legajo del docente para futuras instancias de designación.

Asimismo, se activó el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y discriminación por razones de género, con el objetivo de acompañar a la estudiante afectada, mientras que distintas áreas de la Universidad emitieron sus respectivos posicionamientos.

Con la nueva ordenanza, el Consejo Superior resolvió adherir en todos sus términos a la Resolución Nº 51/26 del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud y declaró formalmente a Walter Enrique Ressia persona no grata en el ámbito de la UNICEN.

Además, se dispuso remitir las actuaciones al Colegio de Médicos del Distrito VIII, incorporar los antecedentes al legajo personal del exdocente para ser considerados ante eventuales procesos de selección o designación, expresar solidaridad con la estudiante y la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud, y con las víctimas del terrorismo de Estado de la ciudad de Olavarría.

La resolución del máximo órgano de cogobierno universitario reafirma la postura institucional adoptada desde el momento en que ocurrieron los hechos y ratifica una política basada en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de espacios educativos sostenidos en el respeto y la convivencia democrática.

Desde la UNICEN remarcaron que no existe lugar para expresiones que promuevan la violencia, reivindiquen el terrorismo de Estado o vulneren la dignidad de quienes forman parte de la comunidad universitaria.