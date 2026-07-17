Adelanto | Caso de abuso sexual en el campo Los Gatos: confirmaron la prisión preventiva del imputado

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la prisión preventiva del olavarriense imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven de Olavarría, en un hecho ocurrido en un establecimiento Los Gatos, ubicado en la zona de Rocha y propiedad de la familia Galli.

La resolución fue adoptada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, integrantes de la Cámara con asiento en Azul, quienes intervinieron en el incidente de prisión preventiva iniciado tras la decisión del Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, a cargo del doctor Carlos Eduardo Villamarín.

La defensa particular del imputado, ejercida por el abogado Marcelo Fabián Fuche, había solicitado revocar la medida de coerción y disponer la libertad del hombre cuestionando tanto la existencia del hecho como los riesgos procesales considerados para mantenerlo detenido.

Sin embargo, la Cámara entendió que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la probabilidad positiva de autoría y materialidad del delito investigado.

En su voto, el juez Pagliere señaló que el testimonio de la víctima constituye un elemento válido para sostener la imputación cuando presenta coherencia y se encuentra acompañado por otros elementos de prueba.

En ese sentido, destacó que la declaración de la joven fue considerada consistente y que se encontraba respaldada por informes profesionales incorporados a la causa, entre ellos evaluaciones realizadas por personal médico y psicológico luego de la denuncia.

El magistrado también valoró las declaraciones de familiares de la víctima, quienes —según indicó— permitieron reconstruir el contexto previo y posterior al hecho investigado, además de aportar información sobre el vínculo de confianza existente entre la joven y el imputado.

Respecto de los planteos defensivos vinculados a supuestas inconsistencias en el relato y a hipótesis alternativas sobre el origen de la denuncia, la Cámara sostuvo que esos argumentos no alcanzaban para modificar la decisión adoptada en primera instancia.

“La declaración de la víctima presenta indicadores de veracidad: coherencia y congruencia lógica interna, mantenimiento de sus dichos a lo largo del proceso y corroboración con otros elementos obrantes en la causa”, sostuvo el fallo que transcribe la denuncia fomulada por la víctima.

En cuanto a la prisión preventiva, los jueces consideraron que la gravedad del delito atribuido, la pena en expectativa y las características del hecho constituyen parámetros que permiten presumir riesgos procesales.

La resolución remarcó que, además de la gravedad de la imputación, se tuvo en cuenta que —según la acusación— el hecho habría ocurrido en un contexto donde existía una relación previa de confianza entre el imputado y la víctima.

De esta manera, la Cámara resolvió rechazar por improcedente el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmar la prisión preventiva del hombre, quien continúa imputado como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto en el artículo 119 tercer párrafo del Código Penal.