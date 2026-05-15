Presunto abuso sexual en el campo «Los Gatos»: El acusado sigue detenido y la Cámara Penal de Azul deberá resolver su situación

La investigación judicial iniciada tras la denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido en el establecimiento rural “Los Gatos” continúa en trámite y el hombre imputado permanece detenido con prisión preventiva dictada por un Juzgado de Garantías de Olavarría.

La medida de coerción fue ordenada durante los primeros días de marzo de este año, en el marco de la causa penal que se instruye por el presunto abuso sexual con acceso carnal denunciado en un campo perteneciente a la familia Galli.

El hombre detenido es un olavarriense vinculado al rubro de la construcción que, circunstancialmente, estaba alojado en el campo, tal como informó la familia Galli.

De acuerdo con lo que pudo saber En Línea Noticias, el abogado defensor del acusado, el doctor Marcelo Fuche, apeló la resolución que confirmó la prisión preventiva. Ahora deberá intervenir la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul, que tendrá que resolver la situación procesal del imputado.

Mientras tanto, el acusado continúa privado de la libertad y la investigación sigue avanzando en sede judicial.

El caso había tomado notoriedad pública luego de que una joven denunciara haber sido víctima de un abuso sexual en el establecimiento rural ubicado en la zona de Laprida. La denuncia derivó en una investigación encabezada por la fiscal Mariela Viceconte y también en otros expedientes vinculados a incidentes posteriores ocurridos tras conocerse el hecho.

En aquellos días, además, el caso generó repercusión política y pública luego de que integrantes de la familia Galli realizaran distintas manifestaciones respecto de la relación que mantenían con el imputado. Inicialmente, el concejal Hilario Galli había difundido un descargo negando vínculos con el acusado, aunque posteriormente Eduardo “Gatito” Galli reconoció públicamente que el hombre implicado era allegado suyo y que se encontraba alojado en una vivienda del campo mientras realizaba trabajos en el lugar.