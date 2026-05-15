La UTOI Olavarría realizó varias detenciones en distintos operativos

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevó adelante distintos procedimientos en barrios de Olavarría y Sierra Chica que derivaron en detenciones e infracciones a la Ley 23.737 por tenencia de marihuana.

Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando efectivos realizaban un operativo de saturación en el barrio Villa Floresta. Allí interceptaron a un hombre que intentó evadir el control policial y que llevaba entre sus prendas ocho envoltorios de nylon con marihuana fraccionada y seis cigarrillos armados con la misma sustancia. Se iniciaron actuaciones con intervención de la UFI N° 19, a cargo del doctor Juan Mañero

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Por otra parte, durante la tarde del martes 12, personal de la UTOI detuvo a un hombre que circulaba en bicicleta por avenida Pringles en aparente estado de ebriedad. Según se informó, al momento de ser identificado se mostró hostil con los efectivos y, tras la requisa, le secuestraron dos cuchillos que llevaba ocultos entre la cintura. El acusado quedó alojado en la comisaría Primera por infracción al artículo 43 de la Ley 8031.

En otro procedimiento realizado el miércoles por la tarde en el barrio Pueblo Nuevo, efectivos de la motorizada interceptaron a un joven mayor de edad que caminaba por el sector y llevaba un recipiente de cartón con marihuana. Horas más tarde, durante un operativo de saturación en el barrio Mariano Moreno, otro hombre fue detenido luego de que le incautaran un recipiente plástico con la misma sustancia.

Además, durante la mañana del jueves, personal de la motorizada de la UTOI que recorría la planta urbana de Sierra Chica interceptó a un joven que intentó ocultarse al advertir la presencia policial. Tras identificarlo, los efectivos secuestraron un envoltorio de nylon con marihuana que llevaba entre sus prendas.

Finalmente, en la tarde del jueves, en un nuevo patrullaje realizado en el barrio Pueblo Nuevo, la policía detuvo a otro hombre mayor de edad que transportaba una bolsa de nylon con marihuana escondida entre su ropa.