Liliana Schwindt: “Hoy vivimos una jornada fundacional»

La concejala de Fuerza Patria, María Liliana Schwindt, compartió un mensaje tras participar del lanzamiento del MDF junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Hoy vivimos una jornada fundacional. Las mujeres y diversidades lanzamos el MDF junto a Axel Kicillof, con la convicción de que hace falta construir una alternativa que vuelva a abrazar a nuestro pueblo”, expresó Schwindt.

La edil sostuvo además que durante el encuentro escucharon a “compañeras inmensas” que describieron “el dolor que provoca este modelo de ajuste”, aunque también destacó “la esperanza y la fuerza para organizar lo que viene”.

En ese marco, señaló que Kicillof “habló de soberanía, producción, trabajo, universidad pública y justicia social”, y agregó: “De defender la Argentina frente a quienes la entregan y gobiernan para unos pocos. Y de volver a construir un proyecto colectivo que emocione y convoque”.

Finalmente, Schwindt aseguró que “hoy quedó claro que hay militancia, hay organización y hay futuro”, y concluyó: “Porque cuando las mujeres se organizan, la Patria se pone en marcha. Y detrás de cada lucha, de cada organización y de cada esperanza, está la fuerza inmensa de las mujeres, que siempre lo dan todo en cada lugar”.