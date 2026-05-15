Mercedes Landivar al frente de una nueva reunión de la Mesa de Gestión de la Tasa de Seguridad e Higiene

La Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio, encabezó el último jueves un nuevo encuentro de la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene, del que participaron funcionarios municipales y representantes de distintos sectores empresariales, industriales y académicos de Olavarría.

La actividad se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín y correspondió al tercer encuentro de este espacio de trabajo impulsado con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local mediante el diálogo entre el sector público y privado.

Durante la jornada, la secretaria de Economía y Hacienda, María Eugenia Bezzoni, junto al director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo, realizaron una presentación vinculada a los mecanismos de contratación que utiliza el Municipio para la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas.

En ese marco, se abordaron características y particularidades de las licitaciones públicas, licitaciones privadas y contrataciones directas. Además, los funcionarios respondieron consultas formuladas por los asistentes.

También participaron representantes de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, la Unión Industrial, la Cámara Empresaria y la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.