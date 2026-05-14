CoNverSo | Daniel Ayçaguer: “La política tiene que apuntar a la hidráulica y no solo mostrar máquinas arriba de los caminos”

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, pasó por una nueva edición de CoNverSo y dejó definiciones sobre la situación de los caminos rurales, el presente económico del país, el gobierno de Javier Milei, la infraestructura vial y el futuro productivo de Olavarría.

Durante la entrevista, Ayçaguer sostuvo que uno de los principales problemas del sector agropecuario local es la falta de obras hidráulicas y cuestionó la lógica de mantenimiento aplicada durante años en la red vial rural.

“La política tiene que apuntar a la hidráulica y no solo mostrar máquinas arriba de los caminos”, expresó al analizar el deterioro de los caminos tras los últimos períodos de lluvias.

En ese sentido, aseguró que el problema excede al actual gobierno municipal y remarcó que las falencias vienen desde hace décadas. “Hasta que no se corrija el tema hidráulico, los caminos no se van a arreglar”, afirmó.

El dirigente rural también habló sobre la actualidad económica del país y respaldó el rumbo del gobierno nacional. “No vamos a tener el presidente óptimo, pero creo que es el mejor que podemos tener”, señaló al referirse a Milei.

A lo largo de la charla, Ayçaguer sostuvo que el sector agropecuario atraviesa un buen momento relativo, aunque reconoció las dificultades que enfrentan otras actividades económicas y particularmente la industria local.

“Olavarría se quedó un poco en la queja”, opinó además al comparar el crecimiento de la ciudad con otros distritos bonaerenses como Saladillo o Tandil.

La entrevista también abordó temas como seguridad rural, rutas nacionales, producción, presión impositiva, arraigo en el campo, educación pública y la posibilidad de involucrarse en política partidaria, algo que no descartó para el futuro.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de CoNverSo.