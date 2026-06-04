Inferiores: la fecha 11 pone en juego varias luchas por la punta

Ph: @lucoronelfotografias

La undécima fecha del torneo de divisiones inferiores de la Liga de Fútbol de Olavarría, que se disputará íntegramente este sábado, tendrá varios partidos con incidencia directa en los primeros puestos de las distintas categorías.

En quinta división, el líder es Racing A. Club con 19 puntos, aunque Estudiantes aparece como principal perseguidor con 17 unidades y dos partidos menos. Ferro Carril Sud completa el podio con 14.

La sexta división muestra una lucha más cerrada. El Fortín y Estudiantes comparten la punta con 18 puntos, aunque el conjunto fortinero alcanzó esa cifra con un encuentro menos disputado. Racing A. Club se mantiene expectante con 17.

En séptima, Ferro Carril Sud atraviesa una campaña perfecta: ganó los ocho partidos que jugó y lidera con 24 puntos. El Fortín lo sigue con 22, mientras que Loma Negra suma 15.

La octava división tiene a Embajadores como líder con 17 unidades, apenas una más que El Fortín, que marcha segundo con 16 puntos.

En novena, la pelea por la cima es aún más ajustada. El Fortín y Estudiantes comparten el liderazgo con 18 unidades, mientras que Ferro Carril Sud se mantiene al acecho con 15.

Por último, en décima división, Estudiantes encabeza las posiciones con 21 puntos y aventaja por dos a El Fortín, su inmediato perseguidor.

Con varios líderes separados por escasa diferencia, la programación del sábado puede provocar cambios importantes en la parte alta de las tablas de posiciones.

Partidos de la fecha 11