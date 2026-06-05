UDR: ya están designados los árbitros para las revanchas de cuartos de final

La Unión Deportiva Regional ingresará este fin de semana en una instancia decisiva con la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final. Cinco equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría seguirán en carrera entre Primera División y Sub 21, en una serie que tendrá un condimento especial: todos los encuentros se jugarán con presencia de público visitante.

Tras los cruces de ida, ahora se invertirán las localías para definir qué equipos avanzarán a las semifinales del certamen regional. En las últimas horas también quedaron confirmadas las designaciones arbitrales para cada encuentro.

En Primera División, la actividad se concentrará el domingo desde las 15. Estudiantes será local ante Embajadores con arbitraje de Nicolás Rodríguez, mientras que Racing A. Club recibirá a Ferro Carril Sud con Darío Vidovi como juez principal. Además, El Fortín buscará avanzar frente a San Martín en un encuentro que será controlado por Valentín Pompei.

Por el torneo Sub 21, El Fortín recibirá a Atlético Hinojo el domingo desde las 12.45 con arbitraje de Franco Rojas. La programación se completará el martes, cuando Embajadores sea local ante Ferro Carril Sud desde las 16, partido que tendrá como árbitra a Florencia Salguero.

Programa y árbitros

Primera División

Estudiantes vs. Embajadores, domingo a las 15. Árbitro: Nicolás Rodríguez.

El Fortín vs. San Martín, domingo a las 15. Árbitro: Valentín Pompei.

Racing A. Club vs. Ferro Carril Sud, domingo a las 15. Árbitro: Darío Vidovi.

Sub 21