Licitación para la ampliación y refacción de la EES N° 17 de Sierra Chica
Municipio lanza la licitación para la ampliación y refacción de la EES N° 17 de Sierra Chica
La Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad de Olavarría oficializó el llamado a la Licitación Pública N° 11/26. El proceso está destinado a la ejecución de una importante obra de infraestructura escolar en la localidad de Sierra Chica.
Se trata del proyecto denominado «OBRA: EES Nº17 – SIERRA CHICA – AMPLIACIÓN Y REFACCIONES EN EDIFICIO», que busca mejorar las condiciones edilicias del establecimiento educativo de nivel secundario.
Los datos clave de la licitación:
- Presupuesto Oficial: $ 107.341.000,00.-
- Valor del Pliego: $ 425.403,00.-
- Fecha límite de adquisición del pliego: 17 de junio de 2026, hasta las 13:00 Hs.
- Fecha de apertura de sobres: 19 de junio de 2026, a las 10:00 Hs.
- Lugar de apertura: Palacio San Martín.
Entrega de ofertas: Los sobres con las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Licitaciones de la Municipalidad. El plazo máximo de entrega es hasta las 10:00 del mismo viernes 19 de junio, momento exacto en el que se dará inicio al acto formal de apertura de los pliegos.
Desde la comuna informaron que los interesados en conocer los detalles técnicos y legales del proyecto ya pueden consultar el pliego de bases y condiciones de manera presencial en la Dirección de Licitaciones, o bien a través del sitio web oficial del Municipio:
www.olavarria.gov.ar.