Licitación para la ampliación y refacción de la EES N° 17 de Sierra Chica

Municipio lanza la licitación para la ampliación y refacción de la EES N° 17 de Sierra Chica

La Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad de Olavarría oficializó el llamado a la Licitación Pública N° 11/26. El proceso está destinado a la ejecución de una importante obra de infraestructura escolar en la localidad de Sierra Chica.

Se trata del proyecto denominado «OBRA: EES Nº17 – SIERRA CHICA – AMPLIACIÓN Y REFACCIONES EN EDIFICIO», que busca mejorar las condiciones edilicias del establecimiento educativo de nivel secundario.

Los datos clave de la licitación:

Presupuesto Oficial: $ 107.341.000,00.-

$ 107.341.000,00.- Valor del Pliego: $ 425.403,00.-

$ 425.403,00.- Fecha límite de adquisición del pliego: 17 de junio de 2026, hasta las 13:00 Hs.

17 de junio de 2026, hasta las 13:00 Hs. Fecha de apertura de sobres: 19 de junio de 2026, a las 10:00 Hs.

19 de junio de 2026, a las 10:00 Hs. Lugar de apertura: Palacio San Martín.

Entrega de ofertas: Los sobres con las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Licitaciones de la Municipalidad. El plazo máximo de entrega es hasta las 10:00 del mismo viernes 19 de junio, momento exacto en el que se dará inicio al acto formal de apertura de los pliegos.