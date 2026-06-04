Angel Oscar Nuñez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de junio de 2026 a los 65 años de edad. Sus hermanas, sus hijos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento B, en la sala habilitada de 8:30 a 10:30 horas. El responso se llevará a cabo en la capilla ardiente y la inhumación será en el cementerio Loma de Paz el jueves 4 de junio de 2026 a las 10:30 horas.

El servicio está adherido a Coopelectric. El fallecido nació en Olavarría y vivía en el barrio Pueblo Nuevo.