Emiten alerta amarilla por tormentas y Olavarría está alcanzada
Los fenómenos más fuertes se registrarían el viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles un alerta amarilla por tormentas fuertes y Olavarría se encuentra alcanzada.
Se espera que el viernes 5 de junio durante la madrugada y la mañana el área sea afectada por lluvias persistentes.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.