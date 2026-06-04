Emiten alerta amarilla por tormentas y Olavarría está alcanzada

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

Los fenómenos más fuertes se registrarían el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles un alerta amarilla por tormentas fuertes y Olavarría se encuentra alcanzada.

Se espera que el viernes 5 de junio durante la madrugada y la mañana el área sea afectada por lluvias persistentes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

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