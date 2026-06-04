CoNverSo | Mónica Hernando: “Olavarría está triste, da tristeza Olavarría»

La empresaria y organizadora de eventos Mónica Hernando dejó una de las definiciones más contundentes del más reciente episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Al analizar la realidad local y las posibilidades que tiene la ciudad para crecer a partir de la actividad privada, sostuvo que “Olavarría está triste, da tristeza Olavarría” y planteó la necesidad de generar más interacción entre distintos sectores.

La reflexión surgió cuando se abordó el desarrollo de los eventos y el potencial de Olavarría para recibir las denominadas “bodas de destino”, una modalidad en la que parejas de otras ciudades eligen un lugar específico para celebrar su casamiento.

En ese contexto, Hernando destacó que la ciudad cuenta con condiciones para recibir visitantes, pero consideró que todavía falta una mirada más amplia sobre las oportunidades que generan los eventos.

“Olavarría no tiene filosofía de evento. Sí tiene de eventos privados, porque lo hemos trabajado un montón”, afirmó.

Según explicó, la ciudad dispone de proveedores capacitados y de infraestructura suficiente para desarrollar celebraciones y encuentros de distinta magnitud. Sin embargo, entiende que falta una mayor articulación entre comercios, servicios e instituciones.

“A mí me gustaría que hubiera más interacción con otros rubros”, señaló.

Para ejemplificar esa idea, recordó el reciente preestreno de una película en un cine local y planteó cómo distintas actividades podrían complementarse para potenciar la experiencia y generar movimiento económico.

“En todo lo que hacés podés hacer un evento y activar una economía”, sostuvo.

La entrevistada remarcó que Olavarría cuenta con prestadores de primer nivel para la organización de eventos, aunque consideró que ese trabajo debería trasladarse a otros ámbitos de la vida social y comercial de la ciudad.

“Tenemos excelentes proveedores de eventos en Olavarría, pero tiene que ser más masivo”, expresó.

La charla avanzó luego hacia una reflexión más general sobre la actualidad local. Consultada sobre cómo observa a la ciudad, Hernando fue categórica. “Olavarría está muy chata, está apagada”, afirmó y agregó, “Olavarría está triste. Te da tristeza Olavarría.”

Más adelante, también manifestó su deseo de colaborar en iniciativas que contribuyan a recuperar dinamismo y fortalecer la vida comunitaria.

“Me encantaría ayudar para que Olavarría esté un poco mejor”, aseguró.

La entrevista completa con Mónica Hernando ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.