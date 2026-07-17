Corresur avanza con la modernización del peaje de Hinojo: incorporará el sistema de Pago Manual Electrónico

La estación de peaje de Hinojo será parte del proceso de transformación tecnológica que lleva adelante Corresur para reemplazar progresivamente el pago manual con efectivo por un nuevo sistema de cobro electrónico.

La concesionaria inició las tareas de modernización en distintas estaciones de peaje, entre ellas Hinojo, además de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea y Cañuelas, con el desmontaje de cabinas que serán reemplazadas por dispositivos denominados TOTEMS, destinados al sistema de Pago Manual Electrónico.

El objetivo de esta implementación es reducir los tiempos de espera, agilizar la circulación vehicular y mejorar la experiencia de quienes utilizan las rutas concesionadas, incorporando herramientas tecnológicas que permitan un tránsito más rápido y eficiente.

Desde el inicio de la concesión, todas las estaciones de peaje funcionan sin cobro en efectivo. Con la instalación de los nuevos dispositivos, los usuarios podrán abonar el peaje en el momento mediante tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless (NFC) o utilizando billeteras virtuales habilitadas a través del escaneo de códigos QR.

Corresur recomienda además la adhesión a TelePASE, considerado el medio de pago más eficiente para circular por el sistema integrado de peajes del país, ya que permite atravesar las estaciones sin detenerse y cuenta con un costo inferior al pago mediante la modalidad electrónica manual.

La incorporación de esta tecnología forma parte de un proceso de actualización del sistema de peajes que alcanzará de manera progresiva a las distintas estaciones bajo concesión.