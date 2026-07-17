Olavarría 14 de Julio de 2026.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BIBLIOTECA POPULAR FERROVIARIA “MAHATAMA GANDHI”

Convóquese a Asamblea General ordinaria a los señores socios para el día 16 del mes de agosto del 2026 a las 09:00hs en primer llamado, y 10:00hs el segundo llamado, se llevará a cabo en la sede ubicada en la calle Bolívar 3031, ciudad y partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del dio:

1.Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea;

2.Consideración de la memoria, el inventario, y balance general correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025

3.Designación de la Comisión escrutadora de 3 miembros (Art. 18° del Estatuto Social.

4. Renovación de Autoridades de ambas Comisiones. Conforme al art. 31°, se informará a los Asociados que se encuentra a disposición un ejemplar de la Memoria, Inventario, u Balance, cuadros de gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2025 se tendrá conforme al art. 34° .. Listado de Socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los Asociados en Secretaría, a partir de la fecha de la convocatoria. Pará ello se establece que podrán los socios acercarse a la Sede los días Lunes a Viernes de 09:00hs. A12:00hs. en calle Bolivar 3031 ciudad y partido de Olavarría

Vales, Ulises Gallo, Maximiliano

Presidente Secretario