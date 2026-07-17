Sergio Alberto Randazzo «Checho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el 16 de julio de 2026 a los 63 años de edad. Su esposa Lorena Chevalier, sus hijas, hijos del corazón, nietos, su mamá, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

El extinto nació en Sierras Bayas, era vecino del barrio Rincón Soñado de esa localidad y se desempeñaba como emprendedor.

Sus restos son velados en la sala de Sierras Bayas, departamento A, donde se realizará un responso en la capilla ardiente. Recibirán sepultura en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas este viernes 17 de julio de 2026 a las 18:00 horas. Servicio adherido a Coopelectric.