Carlos Alberto Pelliccioni (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 15 de julio de 2026 a los 85 años de edad. Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos y sus nietos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «E», en el horario de 8:00 a 11:00. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Municipal de Olavarría el jueves 16 de julio de 2026 a las 11:00.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. El extinto era jubilado, había nacido en Olavarría y residía en el barrio San Vicente.