Héctor Reinaldo Sala “Chicho” (Q.E.P.D.)
Héctor Reinaldo Sala “Chicho” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 15 de agosto de 2026 a los 84 años de edad. Sus hijos: Héctor Osvaldo, Alejandro Daniel y Roberto Reinaldo; sus hijas políticas, nietos, hermanas, sobrinos y demás familiares políticos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, de 8 a 10 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Pueblo Nuevo. Nacido en Tapalqué. Jubilado camionero.