Daniel Sambrana Calvi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de septiembre de 2026 a los 87 años de edad. Su esposa Elba Sosa, sus hijos, sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», este viernes 11 de septiembre de 08:00 a 14:30 horas. Posteriormente se realizará el responso en la Capilla Ardiente e inhumación en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30 horas. El extinto era jubilado, habitual vecino del barrio Tiro Federal y nativo de Bolivia. Servicio adherido a Coopelectric.