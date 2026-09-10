Haydeé María Cermelli viuda de Ferreira (Q.E.P.D.)

Falleció en la ciudad de Castelar, Buenos Aires, el día lunes 7 de septiembre del 2026 la señora Haydeé María Cermelli viuda de Ferreira, coincidiendo con sus setenta aniversarios de la unión marital con Andrés Isidro.

Ambos formaron una numerosa familia, nutrida de cuatro hijos; María Asunción, Andrés Fernando, Rodrigo Fabián y Mariano Facundo, los cuales continuaron con su aporte sumando a su yerno Oscar Luis Jorge y sus nueras Silvia Graciela, María Laura y Valeria y sin mediar miramientos ni egoísmos llegaron sus tan amados nietos, Claudio Camilo, Alejandro Nahuel, Marilina, Ada Jimena, Malena Belén, Patricio Fabián, Lucia María, Manuela María, Agustín Favio, Dante, Juan, Camilo y Mateo.

A su vez los nietos sumaron a la familia a Marcela, Luciano, Leandro, Mara, Noelia, Augusto, Airana, Ezequiel y Julieta.

Como si esto fuera poco y sin perder la llama del amor incondicional, los bisnietos vinieron a coronar su vida fructífera, alegre y amorosa, Facundo y Renata, Iara, Benjamín y Melina, Tomas, Santiago y Bruno, Felipe e Isidro.

Castelar 7 de septiembre de 2026.