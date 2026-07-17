Margoth Irene Barrueto Pinto viuda de Marquez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de julio de 2026 a los 79 años de edad. Sus hijas, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

La extinta nació en Chile, era vecina del barrio Luján y se encontraba pensionada.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D, de 08:30 a 13:30 horas. Sin responso, recibirán sepultura en el Cementerio Loma de Paz este viernes 17 de julio de 2026 a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.