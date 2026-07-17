Veteranos de Malvinas recrearon en la Exposición Rural la bandera del partido frente a Inglaterra

Integrantes de la asociación Malvinas, Educación y Valores, junto a visitantes de la 138.° Exposición Rural, pintaron una réplica de la bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» que exhibió la Selección Argentina tras el partido ante Inglaterra en el Mundial 2026. La actividad se desarrolló junto a la pista central del predio de Palermo.

La organización, conformada por veteranos de la guerra de Malvinas, participa desde hace cuatro años con un stand institucional en el Pabellón Amarillo de la muestra. En ese espacio comparten experiencias y difunden las actividades educativas que realizan de forma anual en escuelas, universidades e instituciones de todo el país.

Omar Brunner, miembro de la asociación, señaló que la iniciativa de reproducir la bandera surgió luego de que la imagen de los futbolistas argentinos con la pancarta recorriera el mundo. Brunner explicó que la muestra rural representa un espacio para dar a conocer su labor y transmitir valores de patriotismo y sacrificio.

Por su parte, Gustavo Funes, veterano del conflicto bélico y uno de los soldados que desembarcó en las islas el 2 de abril de 1982, destacó la importancia del gesto por parte del seleccionado nacional. Funes manifestó que la actitud de las generaciones jóvenes genera un sentimiento de acompañamiento y respeto hacia los excombatientes.

El stand institucional ofrece al público fotografías, objetos históricos y la posibilidad de dialogar con los veteranos para conocer la historia en primera persona, con el propósito de mantener viva la memoria sobre las islas Malvinas.