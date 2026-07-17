Un motociclista fue hospitalizado tras un choque en Barrio Sarmiento

Un violento siniestro vial se produjo en la tarde de este viernes en la intersección de la avenida Ituzaingó y República del Líbano.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta de alta cilindrada y un automóvil Peugeot 205.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la calzada y sufrió una fractura en una de sus piernas.

El motociclista recibió asistencia médica inicial en el lugar y luego fue trasladado en una ambulancia del servicio de salud pública al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Tras la colisión, la motocicleta quedó sobre la mitad de la calzada, mientras que el automóvil cruzó la avenida por República del.

El tránsito en el sector se encuentra interrumpido. En el lugar trabaja personal policial resguardando la escena y realizando las actuaciones legales correspondientes.