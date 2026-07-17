Se realizó el primer encuentro local de centros de estudiantes

En el Salón Rivadavia se llevó a cabo el primer encuentro local de centros de estudiantes, una jornada destinada a estudiantes de nivel secundario. La actividad fue organizada por la Coordinación de Juventudes de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner.

El encuentro, bajo el lema “Construyendo escuelas con más participación”, reunió a representantes de distintos centros de estudiantes del distrito con el objetivo de abordar la organización estudiantil, la promoción de derechos y la participación ciudadana.

Durante la apertura, el intendente Maximiliano Wesner señaló el acompañamiento desde las distintas áreas municipales y remarcó la importancia de trabajar con los jóvenes en el presente a través de actividades recreativas y educativas. Por su parte, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola, indicó que el objetivo es que los alumnos adquieran herramientas para replicar en sus respectivas escuelas.

En la jornada se desarrollaron talleres participativos sobre diversos ejes vinculados a las adolescencias, tales como Educación Sexual Integral (ESI), salud mental, deporte, cultura, conflictividad entre pares, comunicación, identidad y derechos humanos. Mediante dinámicas grupales, los estudiantes compartieron experiencias y elaboraron propuestas para sus instituciones.

La actividad finalizó con una puesta en común de los proyectos elaboras por cada grupo con la intención de dar continuidad a estos espacios y consolidar una red local de centros de estudiantes.