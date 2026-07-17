Correo Argentino: se conocieron los telegramas enviados a los tres empleados despedidos en Olavarría

Se conocieron más precisiones sobre los despidos de los tres trabajadores de la sucursal local de Correo Argentino. Según se pudo establecer, las cesantías afectaron a un jefe, un jefe zonal y un cartero.

El telegrama, enviado desde la sede La Plata de la empresa estatal, ubicada en la Avenida 51, expresa: “Notificamos a usted que por cuestiones de reestructuración y de reorganización interna de la empresa nos vemos obligados a prescindir de sus servicios».

“Ponemos a su disposición en plazo de ley liquidación final y el certificado de trabajo dispuesto por el Artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en formato digital, en los términos del Artículo 25 de la Ley 27.802, el que podrá visualizar y descargar desde el servicio ‘Trabajo en blanco’ en la página web de ARCA”, concluye la notificación oficial recibida por los agentes.

Los despidos y cierres de oficinas dispuestos por el Gobierno nacional no solo impactan en el plano laboral, sino que modifican el acceso de los vecinos a servicios postales esenciales, en especial dentro de las localidades alejadas de los centros urbanos.

Como alternativa frente al plan de ajuste, la empresa estatal comenzó a implementar los denominados “Puntos Correo”, que consisten en espacios que funcionan dentro de comercios privados.

Si bien desde la firma sostienen que este sistema permite sostener la cobertura, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) advierte que la modalidad no reemplaza a una sucursal tradicional, altera las frecuencias de entrega y puede resultar más costosa.