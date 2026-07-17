Plan de lucha de la lista multicolor: reclamos salariales, falencias en IOMA y denuncia por violencia en las escuelas

Docentes de la lista multicolor de Olavarría realizaron una movilización al Consejo Escolar local en el marco de una jornada de protesta de 48 horas que incluyó un paro y la presentación de un pliego de reclamos. La medida fue fundamentada en razones salariales, deficiencias en las prestaciones de la obra social IOMA, retrasos jubilatorios en el IPS y situaciones de violencia en los establecimientos educativos.

La referente Yesica Almeida explicó que las actividades consistieron en un paro general y posterior concentración ante el Consejo Escolar, donde se entregó una nota con las demandas del sector. Desde el punto de vista salarial, cuestionaron el último acuerdo paritario del frente gremial por considerarlo a la baja, manifestando que el porcentaje promediado no compensa los meses previos sin incrementos.

Con respecto al acatamiento de las 48 horas de fuerza, Almeida estimó que la adhesión se ubicó entre un 51% y un 60% en la ciudad, registrándose mayor fuerza en los niveles inicial y primario, y un comportamiento más dispar en el nivel secundario. Asimismo, denunció la existencia de campañas de control e intimidación mediante comunicados sin firma e inspecciones a equipos directivos destinadas a desincentivar la huelga, remarcando que la medida de fuerza fue notificada formalmente ante el Ministerio de Trabajo.

Ante la posibilidad de sanciones, la agrupación presentó ante las autoridades del Consejo Escolar una medida cautelar dictada por la justicia el año pasado. Según detalló la referente, este fallo judicial obliga al Ministerio de Educación y Cultura bonaerense a consignar la inasistencia bajo la figura de paro y no como falta injustificada, resguardando la continuidad laboral y los derechos jubilatorios de los trabajadores.

En materia de salud, se expuso que las prestaciones de IOMA siguen siendo deficitarias en la región, con faltante de especialistas médicos y demoras superiores a un año en los reintegros por prácticas particulares.

Por último, en relación con las problemáticas de convivencia escolar, el documento entregado exige la aplicación efectiva del protocolo de resguardo y la reincorporación de los equipos de orientación escolar que sufrieron recortes en gestiones anteriores, señalando que la respuesta institucional actual tiende a minimizar las situaciones de violencia en lugar de abordarlas de manera estructural.