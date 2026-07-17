El colegio de profesionales de la higiene y seguridad en el trabajo realizó un acto de juramento y registro de firmas en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

El Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (Ley 15.105) llevó a cabo una relevante jornada de registro de firma y juramento de profesionales matriculados pertenecientes a la Región 4. El encuentro tuvo lugar este jueves 16 de julio en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Técnica N° 130 (ISFT 130), ubicado en San Martín 3051 de la ciudad de Olavarría.

La convocatoria contó con una importante participación de técnicos y licenciados locales y de la zona, quienes se acercaron para cumplimentar este paso legal y normativo fundamental para el ejercicio de la profesión. El acto estuvo encabezado por el presidente de la institución a nivel provincial, Lorenzo Gómez, acompañado por las autoridades de la Región 4, Alejandro Florentino, Maximiliano Gárgaglione y Pedro Arias.

El valor del registro institucional y la lucha contra el fraude

Durante el acto de bienvenida, el licenciado Lorenzo Gómez destacó el impacto de la digitalización en la gestión de las matrículas y la relevancia del libro de actas físico como resguardo ante eventualidades jurídicas.

«Luego del gran paso que hemos hecho en la obtención de la ley, todos se han matriculado y han notado el cambio diferencial de lo que era hacer una matrícula de papel a una matrícula digital. Creo que ese cambio fue un cambio cualitativo para todos, para mejorar la profesión y continuar con nuestros logros de generalizarla», señaló Gómez.

Respecto a la obligatoriedad y el sentido del registro de firmas, el presidente del Colegio bonaerense aclaró: «La idea del registro de firmas no es un trámite administrativo más, sino que este registro quede plasmado para toda la vida. El libro sirve para valorar la firma de ustedes. Hay algunos distritos de la provincia donde hay algunos pícaros o algunos vivos, o gente que se piensa que falsificar una firma es algo gratuito y fácil. Por eso tenemos todas esas herramientas para evitar ese fraude y garantizar nuestro ejercicio profesional, no solamente con la firma sino también con los visados y encomiendas».

Olavarría como cabecera regional

Gómez enfatizó el rol estratégico que ocupa el partido de Olavarría dentro de la estructura institucional de la provincia de Buenos Aires.

«Para mí no es un distrito más, es el distrito cabecera de la Región 4. Hemos tomado la decisión de que Olavarría sea la sede cabecera de toda la región, donde abarca el centro de la provincia y llega hasta Mar del Plata. Es el segundo distrito con mayor cantidad de matriculados», remarcó.

Asimismo, valoró el convenio vigente con el ISFT 130, el cual otorga beneficios de matriculación gratuita temporal para los recién graduados, al tiempo que subrayó que la entidad posee «la matriculación más económica de todo el país» como una premisa fundamental de acompañamiento institucional en el inicio del ejercicio profesional.

Inserción laboral y el trabajo de base en la región

Por su parte, Alejandro Florentino, referente de la Región 4, se mostró sumamente conforme con la respuesta de los profesionales a la convocatoria y explicó los detalles técnicos de la actividad de ordenamiento y empadronamiento.

«Están viniendo los colegas porque vamos a hacer un acta de juramento y también firma del libro de actas de la Región 4 a la cual pertenecemos. Esto refiere a una tarea de ordenamiento de lo que es la profesionalización de la seguridad e higiene. Lo venimos haciendo en todas las regiones y hoy tenemos el gusto de que nuestro presidente, Lorenzo Gómez, esté con nosotros», indicó Florentino en diálogo con la prensa.

Al analizar la salida laboral y el desarrollo de la carrera en Olavarría, Florentino destacó la diversidad industrial del partido: «En esta zona hay mucho trabajo porque diversifica las tareas un técnico en seguridad. Tenemos metalmecánica, cementera, piedra, cerámica y distintas industrias en los parques industriales. Eso ha ocasionado que haya fuente de trabajo».

Finalmente, instó a los profesionales que aún no han registrado su firma a cumplimentar el trámite a la brevedad para evitar complicaciones logísticas futuras: «Hay que tratar de hacerlo aquí porque más adelante, cuando el libro de actas vaya a la sede central en La Plata, ante algún requerimiento legal van a tener que viajar hasta allá».