Costos del transporte suben 1,91% en mayo y acumulan 20% en lo que va del año

El Índice de Costos del Transporte (ICT) registró en mayo un incremento del 1,91%, según informó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Aunque el aumento fue menor al de abril (2,42%) y quedó muy por debajo del fuerte salto de marzo (10,15%), el sector acumula una suba del 20% en los primeros cinco meses de 2026 y del 48% en la comparación interanual.

El indicador, elaborado por FADEEAC y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, releva once rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas y es utilizado como referencia para la actualización de tarifas en todo el país.

La desaceleración observada en mayo se dio en el marco de la extensión por 45 días del denominado “buffer” implementado por YPF, un mecanismo que mantiene congelado el precio de referencia de los combustibles y contribuye a moderar uno de los principales costos de la actividad.

Sin embargo, el informe advierte que el impacto acumulado continúa siendo significativo. Entre enero y mayo de este año, el ICT avanzó un 20%, muy por encima del 11,2% registrado en igual período de 2025, y supera las proyecciones inflacionarias previstas para todo 2026.

Los rubros que más aumentaron

El mayor incremento de mayo se produjo en Gastos Generales, que subió un 11% impulsado principalmente por los aumentos en la energía eléctrica y otros servicios vinculados a la operación.

Detrás se ubicaron Material Rodante (+2,23%), Reparaciones (+1,79%) y Personal (Conducción) (+1,7%). Este último reflejó la aplicación de la tercera cuota del acuerdo salarial previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales entre marzo y agosto de este año.

El rubro Combustible, que representa uno de los principales componentes de la estructura de costos del transporte, mostró una variación de 1,67%. A pesar de la contención parcial generada por el esquema de estabilización de precios, el segmento mayorista volvió a registrar incrementos por encima del promedio.

También se verificaron aumentos en Neumáticos (+0,54%), Peajes (+0,18%) y Costo Financiero (+0,18%), mientras que Lubricantes, Seguros y Patentes y Tasas no registraron cambios respecto de abril.

Preocupación por el gasoil y el estado de las rutas

Desde FADEEAC señalaron que, más allá de la desaceleración de los últimos dos meses, la situación del sector sigue siendo compleja.

El precio del gasoil acumula una suba cercana al 33% en lo que va de 2026, manteniendo una incidencia determinante sobre los costos operativos. A esto se suman señales de menor actividad económica y el deterioro sostenido de la infraestructura vial.

Según el informe, la falta de mantenimiento de rutas y caminos incrementa los costos de reparación y funcionamiento de las unidades, además de afectar la competitividad logística del transporte de cargas en todo el país.