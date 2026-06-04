Licitación pública para la construcción de pavimento articulado en el barrio Trabajadores

Licitación pública para la construcción de pavimento articulado en el barrio Trabajadores

La Municipalidad de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos, convocó a la Licitación Pública 12/26 para la ejecución de la primera etapa de la obra de construcción de pavimento articulado en el barrio Trabajadores.

La obra cuenta con un presupuesto oficial asignado de $ 378.299.073,05, mientras que el valor establecido para la adquisición del pliego es de $ 425.403,00.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha límite para la adquisición del pliego de bases y condiciones será el viernes 19 de junio de 2026 a las 13:00 horas.

La apertura de los sobres con las propuestas económicas se realizará el martes 23 de junio de 2026 a las 10:00 horas en el Palacio San Martín. Las empresas interesadas deberán entregar la documentación correspondiente en la Dirección de Licitaciones hasta el horario fijado para el inicio del acto central.

El pliego de bases y condiciones se encuentra disponible para su consulta tanto en las oficinas de la Dirección de Licitaciones como en el sitio web oficial del Municipio de Olavarría.