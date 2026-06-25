La empresa PCM presentó la oferta más baja para ampliar la red de agua en el barrio ETA de Sierras Bayas

Cotizó $56,9 millones en la licitación impulsada por el Municipio de Olavarría. La obra forma parte de la infraestructura prevista para el desarrollo de 108 lotes con servicios en la localidad.

La empresa Proyecto, Construcción y Montaje S.A. (PCM) presentó la oferta económica más baja en el marco de la Licitación Privada Nº 30/26 destinada a la ampliación de la red de agua en el barrio ETA de Sierras Bayas.

La apertura de sobres se realizó este jueves por la mañana en el Palacio San Martín, con la participación de funcionarios municipales y representantes de las firmas oferentes.

La propuesta de PCM fue de $56.931.722,11, ubicándose por debajo de las restantes ofertas presentadas. En segundo lugar quedó Serja Alis Hermanos S.R.L., que cotizó $57.948.240. Por su parte, Bordakewikz Maximiliano presentó una oferta de $62.191.990, mientras que SCH Geogas S.A. cotizó $75.700.000.

La obra forma parte de las intervenciones previstas en el marco del Programa Lotes con Servicios que impulsa el Municipio en Sierras Bayas y que contempla la generación de 108 lotes destinados a familias de la localidad.

De acuerdo con la información oficial, en el sector ya se realizaron los trabajos de apertura de calles y también comenzaron las tareas vinculadas con la instalación del tendido eléctrico, ejecutadas por Coopelectric bajo la coordinación de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Los lotes se desarrollan sobre un macizo cedido por la empresa Perforadores del Sur (ex ETA) y contarán con distintos servicios básicos de infraestructura para posibilitar futuras soluciones habitacionales.